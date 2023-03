Chi è Andrea Bosca, l’attore nuovo compagno di Ambra Angiolini (Di giovedì 9 marzo 2023) Ambra Angiolini si è lasciata definitivamente alle spalle la storia con Massimiliano Allegri. La showgirl è stata fotografata insieme ad Andrea Bosca. Il nuovo compagno di Ambra è un attore, tra i due è scattato anche il primo bacio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna settimanale) Andrea Bosca è nato a Canelli, in provincia di Asti, il 14 luglio 1980, risiede a Roma mentre Ambra vive a Milano. l’attore ha mosso i primi passi presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino. In televisione ha debuttato nella serie Don Bosco. Dopo essere stato il co-protagonista in Raccontami, ha avuto il ruolo del serial killer nella ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 9 marzo 2023)si è lasciata definitivamente alle spalle la storia con Massimiliano Allegri. La showgirl è stata fotografata insieme ad. Ildiè un attore, tra i due è scattato anche il primo bacio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diva e Donna (@divaedonna settimanale)è nato a Canelli, in provincia di Asti, il 14 luglio 1980, risiede a Roma mentrevive a Milano.ha mosso i primi passi presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino. In televisione ha debuttato nella serie Don Bosco. Dopo essere stato il co-protagonista in Raccontami, ha avuto il ruolo del serial killer nella ...

