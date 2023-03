Che Donna! Sarà la Vekic migliore di sempre? (Di giovedì 9 marzo 2023) Di lei si parla da così tanto tempo che sembra una veterana. Eppure Donna Vekic deve ancora compiere 27 anni. È nata ad Osijek (Croazia) il 28 giugno del 1996, in una delle tante parti d'Europa che in ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Di lei si parla da così tanto tempo che sembra una veterana. Eppure Donnadeve ancora compiere 27 anni. È nata ad Osijek (Croazia) il 28 giugno del 1996, in una delle tante parti d'Europa che in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : #PreghiamoInsieme perché la #donna, ogni donna, sia rispettata, protetta e valorizzata: commettere violenza nei con… - marcocappato : Complimenti di cuore a questa donna, che in #Georgia dà alla bandiera europea un valore che troppi europei non sono… - caritas_milano : «La donna ha la capacità di avere tre linguaggi insieme: quello della mente, quello del cuore e quello delle mani.… - LuisVelista11 : @giubileif un paradosso fondamentale è che uno come te sia consulente di un ministero. Per il resto, che il premier… - RobertaPerego64 : RT @alessiobar4: @FratellidItalia @LegaSalvini #opzionedonna in questi mesi hanno fatto parlare di OPZIONE DONNA gente incompetente (Colosi… -