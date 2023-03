Che Dio ci aiuti, L’uomo sul treno o #ScrivimiAncora? La tv del 9 marzo (Di giovedì 9 marzo 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 9 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti “. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sempre con te” e “La forma dell’amore”. Nel primo, suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali e Azzurra è positivamente stupita dal suo cambiamento ma le domanda quale sia la scelta migliore per Elia. Intanto Cate e Ludovica attraversano un momento difficile: Cate è nervosa per l’audizione al conservatorio, mentre Ludo non riesce a trovare L’uomo che potrebbe scagionare sua madre. Nel secondo, la forma dell’amore: Elia incontra la sua nuova famiglia e sembra essersi pacificato all’idea di lasciare il convento. Intanto Suor Teresa si adopera a mettere in scena ‘l’infanzia di Gesù’ nel giorno della recita finale del coro e coinvolge Emiliano, Sara, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 9 marzo 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 9su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci“. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sempre con te” e “La forma dell’amore”. Nel primo, suor Teresa procrastina continuamente il momento di chiamare i Servizi Sociali e Azzurra è positivamente stupita dal suo cambiamento ma le domanda quale sia la scelta migliore per Elia. Intanto Cate e Ludovica attraversano un momento difficile: Cate è nervosa per l’audizione al conservatorio, mentre Ludo non riesce a trovareche potrebbe scagionare sua madre. Nel secondo, la forma dell’amore: Elia incontra la sua nuova famiglia e sembra essersi pacificato all’idea di lasciare il convento. Intanto Suor Teresa si adopera a mettere in scena ‘l’infanzia di Gesù’ nel giorno della recita finale del coro e coinvolge Emiliano, Sara, ...

