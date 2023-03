Che Dio ci Aiuti: Corinna ed Emiliano insieme? (Di giovedì 9 marzo 2023) Che Dio ci Aiuti sembra che appassioni tantissimo i vari telespettatori che lo vedono, che sono sempre emozionati e anche divertiti dalle varie puntate, le quali ormai hanno portato fino alla settima stagione e intanto gira voce che già siano cominciati i lavori per l’ottava. Mentre alcuni utenti dei social sembrano ancora commentare circa il loro fastidio per il fatto che Suor Angela comunque non sarebbe presente molto nella settima stagione, dato che sta solo in qualche puntata e sembra che faccia giusto delle comparse, tuttavia sembra che ora l’attenzione dei telespettatori sia concentrata su Emiliano e Corinna. I due si metteranno insieme o Sara riuscirà a impedire tutto ciò? Che Dio ci Aiuti, Corinna ed Emiliano? Che Dio ci Aiuti è sempre ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 9 marzo 2023) Che Dio cisembra che appassioni tantissimo i vari telespettatori che lo vedono, che sono sempre emozionati e anche divertiti dalle varie puntate, le quali ormai hanno portato fino alla settima stagione e intanto gira voce che già siano cominciati i lavori per l’ottava. Mentre alcuni utenti dei social sembrano ancora commentare circa il loro fastidio per il fatto che Suor Angela comunque non sarebbe presente molto nella settima stagione, dato che sta solo in qualche puntata e sembra che faccia giusto delle comparse, tuttavia sembra che ora l’attenzione dei telespettatori sia concentrata su. I due si metterannoo Sara riuscirà a impedire tutto ciò? Che Dio cied? Che Dio ciè sempre ...

