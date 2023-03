Che Dio ci aiuti 7 | le anticipazioni trama e cast della nona puntata

Leggi su tpi

(Di giovedì 9 marzo 2023) Stasera, giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda ladi Che Dio ci7, la nuova stagionefortunata fiction Rai (in onda dal 2011) con protagoniste Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, intitolato Sempre con te, nonostante abbia minacciato più volte di chiamare i Servizi Sociali perché si occupino di trovare una famiglia a Elia – non ha mai fatto seguire i fatti alle parole. Azzurra non può non notare l’evidente cambiamentoreligiosa. Ludovica, intanto, non riesce in alcun modo a mettersi in contatto con l’uomo che potrebbe scagionare sua madre e ciò la rende di pessimo umore. Sara, ...