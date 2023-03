Che Dio Ci Aiuti 7: anticipazioni ultima puntata di giovedì 16 marzo 2023 (Di giovedì 9 marzo 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi anticipazioni decima e ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 7×19 – Dire Fare Impicciare - Azzurra deve fare i conti con ciò che ha scoperto sul passato di Sara e lo condivide con Suor Teresa, che la frena sul fatto di rivelare la verità. Azzurra però non demorde e Suor Teresa chiama il Vescovo, facendogli presente la sua insubordinazione. Mentre Sara rivive un ricordo traumatico del passato legato alla verità che ha scoperto Azzurra e scopre che Marco, il ragazzo che sta frequentando, non è arrivato ad Assisi per caso. 7×20 – La ricerca della felicità – Sara apprende la tragica notizia che riguarda Elia, nel frattempo Suor Teresa avverte i Servizi Sociali e condanna la scelta di Azzurra. La novizia, disperata, cerca conforto in Suor Angela e cerca la forza per perdonare e non ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 marzo 2023) Francesca Chillemi e Valeria Fabrizidecima edi Che Dio Ci7 7×19 – Dire Fare Impicciare - Azzurra deve fare i conti con ciò che ha scoperto sul passato di Sara e lo condivide con Suor Teresa, che la frena sul fatto di rivelare la verità. Azzurra però non demorde e Suor Teresa chiama il Vescovo, facendogli presente la sua insubordinazione. Mentre Sara rivive un ricordo traumatico del passato legato alla verità che ha scoperto Azzurra e scopre che Marco, il ragazzo che sta frequentando, non è arrivato ad Assisi per caso. 7×20 – La ricerca della felicità – Sara apprende la tragica notizia che riguarda Elia, nel frattempo Suor Teresa avverte i Servizi Sociali e condanna la scelta di Azzurra. La novizia, disperata, cerca conforto in Suor Angela e cerca la forza per perdonare e non ...

