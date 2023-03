"Che cosa ho capito". Fedez, le pesantissime parole su Chiara Ferragni: tutto torna (Di giovedì 9 marzo 2023) Come è noto, Fedez dopo un lungo silenzio è tornato a parlare. Lo ha fatto su Instagram, dove ha reso noti gli effetti collaterali che lo hanno colpito dopo aver sospeso repentinamente l'utilizzo di uno psicofarmaco. Il rapper ha subito il cosiddetto "effetto rebound", che gli ha causato spasmi, difficoltà nell'articolare le parole e addirittura in un certo frangente lo ha impossibilitato a camminare. Ecco insomma le ragioni per le quali Fedez è rimasto per qualche tempo lontano dai radar, disertando prima la conferenza stampa di presentazione di Lol e, successivamente, la testimonianza in tribunale sulla strage di Corinaldo. Ma non solo. Fedez, trattenendo a stento le lacrime, ha parlato molto anche di sua moglie, Chiara Ferragni. E ha spiegato: "Questo periodo mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Come è noto,dopo un lungo silenzio èto a parlare. Lo ha fatto su Instagram, dove ha reso noti gli effetti collaterali che lo hanno colpito dopo aver sospeso repentinamente l'utilizzo di uno psicofarmaco. Il rapper ha subito il cosiddetto "effetto rebound", che gli ha causato spasmi, difficoltà nell'articolare lee addirittura in un certo frangente lo ha impossibilitato a camminare. Ecco insomma le ragioni per le qualiè rimasto per qualche tempo lontano dai radar, disertando prima la conferenza stampa di presentazione di Lol e, successivamente, la testimonianza in tribunale sulla strage di Corinaldo. Ma non solo., trattenendo a stento le lacrime, ha parlato molto anche di sua moglie,. E ha spiegato: "Questo periodo mi ...

