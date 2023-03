Charlene di Monaco e Kate Middleton, l’amicizia insospettabile (e pericolosa) (Di giovedì 9 marzo 2023) Kate Middleton e Charlene di Monaco sarebbero grandi alleate e buone amiche. Le due Principesse hanno avuto modo di frequentarsi per ragioni dinastiche scoprendo di avere molte cose in comune. Persino l’idea (pericolosa) di scambiarsi i mariti, almeno per una settimana. Non solo pare che la moglie di William abbia trovato grande conforto proprio in Charlene per superare le tensioni provocate a Palazzo da Meghan Markle. Charlene di Monaco e Kate Middleton, l’amicizia insospettabile l’amicizia tra Kate Middleton e Charlene di Monaco è stata coltivata in forma strettamente privata. I media non hanno mai ... Leggi su dilei (Di giovedì 9 marzo 2023)disarebbero grandi alleate e buone amiche. Le due Principesse hanno avuto modo di frequentarsi per ragioni dinastiche scoprendo di avere molte cose in comune. Persino l’idea () di scambiarsi i mariti, almeno per una settimana. Non solo pare che la moglie di William abbia trovato grande conforto proprio inper superare le tensioni provocate a Palazzo da Meghan Markle.ditradiè stata coltivata in forma strettamente privata. I media non hanno mai ...

