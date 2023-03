Champions: Pioli, nello sport non c'è nulla di impossibile (Di giovedì 9 marzo 2023) "Non sarà facile, ma mi piace pensare che nello sport non ci sia nulla di impossibile". Stefano Pioli, dopo la conquista dei quarti di finale, non pone limiti al percorso del suo Milan in Champions. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) "Non sarà facile, ma mi piace pensare chenon ci siadi". Stefano, dopo la conquista dei quarti di finale, non pone limiti al percorso del suo Milan in. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lmacchiACM18 : Quindi andiamo ai quarti di finale di Champions. Tra le otto migliori squadre d'Europa. Dopo 11 anni. Eh ma Pioli O… - RadioRossonera : 'Giocare in #ChampionsLeague è troppo bello, gratificante ed importante per il #Milan' ??? #Pioli orgoglioso: ai qu… - BiffiLuca : Adesso eliminato da una squadra di seconda divisione in FA Cup e dal Milan di Pioli in Champions potrà dedicarsi al… - RB13548368 : RT @ChristianTolve: Quindi STEFANO PIOLI: Primo anno: qualificazione all Europa League Secondo anno:qualificazione in champions Terzo ann… - glooit : Champions: Pioli, nello sport non c'è nulla di impossibile leggi su Gloo -