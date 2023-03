Champions | Maldini | il Milan mi ha fatto risentire quei brividi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milanmagazine_ : MILAN - Maldini: 'La Champions? I rossoneri mi hanno fatto risentire quei brividi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Maldini: 'La Champions? I rossoneri mi hanno fatto risentire quei brividi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Maldini: 'La Champions? I rossoneri mi hanno fatto risentire quei brividi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Maldini: 'La Champions? I rossoneri mi hanno fatto risentire quei brividi' - apetrazzuolo : MILAN - Maldini: 'La Champions? I rossoneri mi hanno fatto risentire quei brividi' -

2 Il Milan supera il Tottenham e torna ai quarti di finale diLeague 11 anni dopo l'ultima volta. Festa grande in casa rossonera e per Paolo, che affida a Milan TV le proprie emozioni: 'Contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il ..."Ho risentito quei brividi che ci dava il Milan di quei tempi lì". Dopo il passaggio del turno ina spese della Tottenham, Paolorivive i trascorsi da giocatore ma parla anche delle ambizioni del club rossonero: "Lo scudetto ha fatto sì che una cosa straordinaria diventasse un'...Così Paolo, ai microfoni di Milan TV , ha commentato il grande risultato raggiunto dai rossoneri inLeague , dove hanno eliminato il Tottenham accedendo ai quarti di finale della ...

MN - Milan ai quarti di Champions League: i complimenti di Cardinale a Pioli e Maldini Milan News

Il giorno dopo la qualificazione ai quarti di Champions League, Paolo Maldini commenta l'impresa a Milan TV. "Contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il percorso fatto, per come siamo ...Il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini ha commentato l'approdo del Milan ai quarti di finale di Champions League ...