Champions | Maldini | ai quarti di finale eviterei un' italiana

(Di giovedì 9 marzo 2023) "una squadra, ma se passano tutte, sarei contento per il nostro calcio. E a quel punto, chi arriva arriva". Il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo, non fa pronostici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ansacalciosport : Champions: Maldini, il Milan mi ha fatto risentire quei brividi. 'A Londra, maturità si è alzata. Club abituato a q… - milanmagazine_ : MILAN - Maldini: 'La Champions? I rossoneri mi hanno fatto risentire quei brividi' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MILAN - Maldini: 'La Champions? I rossoneri mi hanno fatto risentire quei brividi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Maldini: 'La Champions? I rossoneri mi hanno fatto risentire quei brividi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MILAN - Maldini: 'La Champions? I rossoneri mi hanno fatto risentire quei brividi' -

Il direttore dell'area tecnica del Milan, Paolo, non fa pronostici sul sorteggio all'indomani del passaggio ai quarti di finale diLeague. "Non possiamo pensare di essere al livello ...2 Il Milan supera il Tottenham e torna ai quarti di finale diLeague 11 anni dopo l'ultima volta. Festa grande in casa rossonera e per Paolo, che affida a Milan TV le proprie emozioni: 'Contentezza, piacere, orgoglio, un gran sorriso per il ..."Ho risentito quei brividi che ci dava il Milan di quei tempi lì". Dopo il passaggio del turno ina spese della Tottenham, Paolorivive i trascorsi da giocatore ma parla anche delle ambizioni del club rossonero: "Lo scudetto ha fatto sì che una cosa straordinaria diventasse un'...

MN - Milan ai quarti di Champions League: i complimenti di Cardinale a Pioli e Maldini Milan News

"Ho risentito quei brividi che ci dava il Milan di quei tempi lì". Dopo il passaggio del turno in Champions a spese della Tottenham, Paolo Maldini rivive i trascorsi da giocatore ma parla anche delle ...Il Milan supera il Tottenham e torna ai quarti di finale di Champions League 11 anni dopo l'ultima volta. Festa grande in casa rossonera e per Paolo Maldini, che affida a Milan TV le proprie emozioni: ...