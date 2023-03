Champions League, Tottenham - Milan 0 - 0: i rossoneri approdano ai quarti (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli uomini di Pioli creano più occasioni degli Hotspurs e riescono a difendere l'1 - 0 dell'andata passando il turno. Eramno 11 anni che il Diavolo non arrivava ai quarti si ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli uomini di Pioli creano più occasioni degli Hotspurs e riescono a difendere l'1 - 0 dell'andata passando il turno. Eramno 11 anni che il Diavolo non arrivava aisi ...

