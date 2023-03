Champions League | giochi da tavolo e vanità

(Di giovedì 9 marzo 2023) Simone, Daniele ed Emanuele parlano del loro amore per il Chelsea, per il BVB, per Cucurella, per Trivial Pursuit e per il Milan.

Il centrocampista della Juventus Paul Pogba è stato escluso dai convocati per il match didi questa sera contro il Friburgo. A quanto si apprende, l'esclusione è dovuta a motivi disciplinari, per essere arrivato in ritardo al ritiro pre partita.... il Bologna in casa del Torino in campionato, la Lazio in casa contro l'Az in Conference. Ma la vittoria di Napoli ha rilanciato i biancocelesti in ottica: arriverà un altro clean ...Così Thierry Henry commenta l'eliminazione dalladel club parigino. Il doppio ko subito contro il Bayern Monaco impone alcune riflessioni in casa Psg. Riflessioni alle quali l'ex ...

Milan, il passaggio ai quarti di Champions porta un tesoretto da 71,4 milioni - Sportmediaset Sport Mediaset

Il passaggio al prossimo turno di Champions League apre scenari inediti e inaspettati per il Milan di Stefano Pioli. La crisi di gennaio sembra lontana più che mai ed il merito va all'ambiente oltre ...Nella serata di mercoledì 8 marzo è andato in scena il ritorno degli ottavi di Champions League all’Allianz Arena, tra Bayern Monaco e PSG. Il risultato di 2-0 per i padroni di casa ha certificato la ...