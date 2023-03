Champions, Chelsea-Borussia la gara meno vista in tv in stagione (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli ascolti in chiaro della Champions League senza le italiane non sfondano. Il successo del Chelsea sul Borussia Dortmund, vinto dai blues per 2-0 conquistando anche l’accesso ai quarti dopo il ko per 1-0 all’andata, è stata infatti la gara meno vista della stagione sulle reti Mediaset per quanto riguarda la Champions League. La sfida L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli ascolti in chiaro dellaLeague senza le italiane non sfondano. Il successo delsulDortmund, vinto dai blues per 2-0 conquistando anche l’accesso ai quarti dopo il ko per 1-0 all’andata, è stata infatti ladellasulle reti Mediaset per quanto riguarda laLeague. La sfida L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Champions, Chelsea-Borussia la gara meno vista in tv in stagione: Gli ascolti in chiaro della Champ… - LafaelReao : RT @Iosonocalabrese: Le MIE preferenze per i Quarti di Finale di Champions League Napoli Porto/Inter Benfica Chelsea Bayern/City/Real Le… - CalcioFinanza : Champions, Chelsea-Borussia Dortmund è stata la gara meno vista in tv in stagione: i numeri delle gare in chiaro su… - Escoalbar95 : Io vi dirò con lo scudetto più bello di sempre cucito sul petto e sette champions in bacheca come ultimo avversario… - Iosonocalabrese : Le MIE preferenze per i Quarti di Finale di Champions League Napoli Porto/Inter Benfica Chelsea Bayern/City/Real… -