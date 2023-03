Champions, Bayern vince 2-0 e va ai quarti: Psg fuori (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Il Bayern Monaco supera 2-0 il Paris Saint Germain e si qualifica ai quarti di finale di Champions League. I tedeschi completano all’Allianz Arena l’opera cominciata al Parco dei principi, dove già all’andata avevano superato i parigini per 1-0. Nella sfida di ritorno in casa, i bavaresi liquidano l’avversario con un uno-due tutto nella ripresa. Ad aprire le marcature è Choupo-Moting al 61?. Il sigillo arriva al 90? da Gnabry. Nuova delusione in Champions per il Psg, che si ferma agli ottavi, nonostante la coppia stellare Messi-Mbappe. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – IlMonaco supera 2-0 il Paris Saint Germain e si qualifica aidi finale diLeague. I tedeschi completano all’Allianz Arena l’opera cominciata al Parco dei principi, dove già all’andata avevano superato i parigini per 1-0. Nella sfida di ritorno in casa, i bavaresi liquidano l’avversario con un uno-due tutto nella ripresa. Ad aprire le marcature è Choupo-Moting al 61?. Il sigillo arriva al 90? da Gnabry. Nuova delusione inper il Psg, che si ferma agli ottavi, nonostante la coppia stellare Messi-Mbappe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : In occasione di #bayernpsg di Champions League i tifosi di casa hanno esposto uno striscione a sorpresa contro il m… - DiMarzio : #UCL | @PSG_inside, le parole di #Donnarumma dopo l'eliminazione contro il @FCBayern - sportface2016 : #BayernMonacoPsg, striscione contro ministro #Piantedosi: “Uomo di mer**” (FOTO) - DennisVeag : RT @pallonatefaccia: L'opinione dei tifosi del Bayern Monaco, questa sera in campo in Champions League, sul Ministro #Piantedosi e sul divi… - Italian : Champions: Bayern spegne i sogni del Psg, tedeschi ai quarti -