Cesinali | rubano smartphone da auto in sosta | arrestati

Cesinali, rubano smartphone da auto in sosta. Fermati due georgiani Orticalab

Si apprestavano a mettere a segno furti nelle abitazioni dopo aver rubato uno smartphone all'interno di un'auto in sosta. Due cittadini di nazionalità ...Furto aggravato in concorso: è il reato di cui dovranno rispondere un 33enne e un 35enne, entrambi provenienti dalla Georgia e irregolari sul territorio nazionale, arrestati dai Carabinieri delle Staz ...