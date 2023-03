Cercò di uccidere la moglie e poi inscenò una finta rapina, il pm: 'Condannatelo a 9 anni' (Di giovedì 9 marzo 2023) L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello. Era stato già condannato per maltrattamenti all'ex. Fu suo figlio a chiedere aiuto, chiamando il nonno: 'Vieni subito, papà ha combinato un casino' Leggi su lanazione (Di giovedì 9 marzo 2023) L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello. Era stato già condannato per maltrattamenti all'ex. Fu suo figlio a chiedere aiuto, chiamando il nonno: 'Vieni subito, papà ha combinato un casino'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... scorpio66966 : RT @GiuseppaScalet1: @Dissidente62 Io penso se due litigano cerco di mettere la pace fra i due non armo uno per uccidere l’altro - GiuseppaScalet1 : @Dissidente62 Io penso se due litigano cerco di mettere la pace fra i due non armo uno per uccidere l’altro - adidavss : RT @weedykkk: certe notti dentro di me cerco i mostri da uccidere - ennepi04 : RT @weedykkk: certe notti dentro di me cerco i mostri da uccidere - luunastortaa : RT @weedykkk: certe notti dentro di me cerco i mostri da uccidere -