Cellulare in classe | se squilla l’insegnante può sequestrarlo?

(Di giovedì 9 marzo 2023) È successo in una scuola del Trentino. Il padre dello studente undicenne si è rivolto a un avvocato per avviare una causa legale

Docente sequestra il cellulare ad un alunno, il padre denuncia lui e il dirigente: "Illegittimo, dovevo sentire mio figlio" - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Una storia controversa quella che ha come teatro una scuola della Vallagarina, in Trentino, come riporta Fanpage.it. Qui un docente e il dirigente scolastico sono stati denunciati dal genitore di un r ...Il cellulare di un alunno di 11 anni ha iniziato a squillare durante la lezione di religione, così l’insegnante lo ha sequestrato per poi restituirglielo alla fine dell’ora: un gesto che il padre del ...