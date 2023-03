Cecchi Paone prima dell’Isola svela | “Di Simone mi piace il c*lo”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Il cast dell’#Isola dei Famosi: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini Cristina Scuccia Pamela Camassa Marco Ma… - Rosy87234986 : @MohicanoUrbano 1/2 Solo i veterinari? Anche gli eroici medici delle terapie PRECOCI domiciliari,che hanno salvato… - AManfrotto : Parlo di Alessandro Cecchi Paone: io credo che sia arrogante, ignorante e stupidamente rompicoglioni. Non capisco p… - Piovegovernolad : Cecchi Paone, la notizia improvvisa manda i fan al settimo cielo: lui e il fidanzato s…Altro…… - infoitcultura : Simone Antolini, chi è, età, lavoro, vita privata e curiosità sul fidanzato di Alessandro Cecchi Paone -

Da La Zanzara - Radio 24 alessandrosimone antolini Alessandro, in procinto di partire per l'Isola dei famosi insieme al compagno Simone Antolini, attacca a La Zanzara su Radio 24 il Presidente del Senato La ...Alessandro, giornalista e conduttore televisivo , ma anche futuro naufrago del reality L'Isola dei famosi che comincerà il 17 aprile su Canale 5, ha confessato in un'intervista radiofonica il suo ...Tra i naufraghi ci saranno anche Alessandroe il compagno Simone Antolini, che proprio in Honduras festeggeranno un anno di relazione. Intervistato al programma radiofonico La Zanzara , ...

Alessandro Cecchi Paone senza filtri: "Di Simone mi piace il cu*o. Con lui adotterei un bambino" Today.it

Alessandro Cecchi Paone sarà uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi insieme al fidanzato: "Faremo un appello a Giorgia Meloni".Manca poco più di un mese all’inizio dell’Isola dei Famosi 2023. Tra i naufraghi ci saranno anche Alessandro Cecchi Paone e il compagno Simone Antolini, che proprio in Honduras festeggeranno un anno d ...