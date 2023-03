Cecchi Paone e Simone: “Insieme a L’Isola per dare un messaggio di normalità” (Di giovedì 9 marzo 2023) Non c’è due senza tre per Alessandro Cecchi Paone che quest’anno – a distanza di 11 anni dall’ultima volta – ha accettato di tornare a L’Isola dei Famosi. Questa volta però parteciperà in coppia con Simone Antolini, il suo fidanzato di 35 anni più giovane. Simone Antolini: il fidanzato di Cecchi Paone racconta il suo dramma da Costanzo https://t.co/C7GhM3ZAH9 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 1, 2022 Intervistato da Cruciani per La Zanzara, Alessandro Cecchi Paone ha prima scherzato: “Di Simone mi piace il C, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla F al piacere del C. Quello dei maschi è migliore perché hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione“. E poi parlato di ... Leggi su biccy (Di giovedì 9 marzo 2023) Non c’è due senza tre per Alessandroche quest’anno – a distanza di 11 anni dall’ultima volta – ha accettato di tornare adei Famosi. Questa volta però parteciperà in coppia conAntolini, il suo fidanzato di 35 anni più giovane.Antolini: il fidanzato diracconta il suo dramma da Costanzo https://t.co/C7GhM3ZAH9 — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 1, 2022 Intervistato da Cruciani per La Zanzara, Alessandroha prima scherzato: “Dimi piace il C, è la verità. Se uno smette di frequentare le donne è perché passa dalla F al piacere del C. Quello dei maschi è migliore perché hanno una tenuta muscolare più prolungata, dà più soddisfazione“. E poi parlato di ...

