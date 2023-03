“C’è preoccupazione per lei”. Allarme su Maria De Filippi: parlano da molto vicino (Di giovedì 9 marzo 2023) Peroccupazione per Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo. Il decesso del popolare giornalista ha colpito un po’ tutti di sorpresa. Gli amici più stretti sapevano che il conduttore e autore tv non stava più bene come prima, ma nessuno si aspettava un epilogo così tragico. Neppure Maria De Filippi che in questi ultimi tempi è apparsa parecchio scossa dall’accaduto. Canale 5 ha deciso di sospendere per alcuni giorni i suoi programmi. Poi la conduttrice è tornata a lavorare: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato” ha detto Maria. Una frase dalla quale traspare il dolore per una perdita così grave. Prima della puntata di Amici del 5 marzo, poi, Maria De Filippi ha inviato un messaggio al pubblico: “Vorrei ringraziare tutti voi per vostra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Peroccupazione perDedopo la morte di Maurizio Costanzo. Il decesso del popolare giornalista ha colpito un po’ tutti di sorpresa. Gli amici più stretti sapevano che il conduttore e autore tv non stava più bene come prima, ma nessuno si aspettava un epilogo così tragico. NeppureDeche in questi ultimi tempi è apparsa parecchio scossa dall’accaduto. Canale 5 ha deciso di sospendere per alcuni giorni i suoi programmi. Poi la conduttrice è tornata a lavorare: “Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato” ha detto. Una frase dalla quale traspare il dolore per una perdita così grave. Prima della puntata di Amici del 5 marzo, poi,Deha inviato un messaggio al pubblico: “Vorrei ringraziare tutti voi per vostra ...

