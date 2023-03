Cdm a Cutro sui flussi migratori, fino a 30 anni di carcere per gli scafisti (Di giovedì 9 marzo 2023) Consiglio dei ministri oggi a Cutro sui flussi migratori, previste condanne0 fino a 30 anni di carcere per gli scafisti Si terrà oggi, 9 marzo, a Cutro il Consiglio dei Ministri, alle ore 15.45, nella sede del Municipio di Cutro (KR). All’ordine del giorno l’esame del decreto legge sui flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Dunque, saranno discusse anche le pene per gli scafisti e chi organizza i viaggi migratori, causando spesso il naufragio e la morte di persone innocenti. Nella bozza del decreto, riportata dall’Agenzia Dire, si legge il paragrafo dedicato proprio alle possibili condanne che possono essere inflitte ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 9 marzo 2023) Consiglio dei ministri oggi asui, previste condanne0a 30diper gliSi terrà oggi, 9 marzo, ail Consiglio dei Ministri, alle ore 15.45, nella sede del Municipio di(KR). All’ordine del giorno l’esame del decreto legge suidi ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare. Dunque, saranno discusse anche le pene per glie chi organizza i viaggi, causando spesso il naufragio e la morte di persone innocenti. Nella bozza del decreto, riportata dall’Agenzia Dire, si legge il paragrafo dedicato proprio alle possibili condanne che possono essere inflitte ...

