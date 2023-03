Cdm a Cutro, ok al dl Migranti. Governo contestato Nuovo reato contro i trafficanti, pene fino a 30 anni (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Cdm a Cutro, ok al dl Migranti. Proteste contro il Governo<br> Nuovo reato per combattere i trafficanti, pene fino a 30 anni Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. Cdm a, ok al dl. Protesteil

