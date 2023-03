Cdm a Cutro. Nel decreto giro di vite per le pene ai trafficanti (Di giovedì 9 marzo 2023) Reclusione da 20 a 30 anni per gli scafisti se causano la morte di più di una persona. E' quanto si legge nella bozza del decreto che sarà all'esame del Consiglio die ministri che si riunisce a Cutro."... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) Reclusione da 20 a 30 anni per gli scafisti se causano la morte di più di una persona. E' quanto si legge nella bozza delche sarà all'esame del Consiglio die ministri che si riunisce a."...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : #Piantedosi doveva rispondere a una sola domanda e non l’ha fatto: perché la Guardia Costiera, che ha mezzi inaffon… - ultimora_pol : Vincenzo #Voce, sindaco di Crotone: 'Non mi hanno invitato al Cdm di Cutro. È strano, perché Crotone ha fatto la pa… - LaVeritaWeb : La Lega prova a forzare la mano sul ripristino dei decreti Sicurezza. Certe, comunque, le linee guida: stretta sui… - Doel1431 : RT @alessiobar4: @FratellidItalia @LegaSalvini @berlusconi #opzionedonna Aldila del peso che avrete per sempre sulla coscienza, vorremmo sa… - AntonioNbo15 : Si consuma oggi a #Cutro la pagliacciata di un CdM che servirà solo a creare ulteriori disagi alla popolazione. Pro… -