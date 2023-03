Cdm a Cutro, Meloni: “Non accettiamo la tratta degli schiavi del Terzo millennio, voglio sconfiggere i trafficanti” (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgia Meloni è intervenuta in conferenza stampa al termine del Cdm a Cutro, confermando l’approvazione di un Decreto legge che andrà a modificare le pene dei reati legati alla tratta di esseri umani. Nel dettaglio, il Decreto stabilisce l’introduzione di una nuova fattispecie di reato, relativa a “morte o lesione gravi in conseguenza al traffico ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgiaè intervenuta in conferenza stampa al termine del Cdm a, confermando l’approvazione di un Decreto legge che andrà a modificare le pene dei reati legati alladi esseri umani. Nel dettaglio, il Decreto stabilisce l’introduzione di una nuova fattispecie di reato, relativa a “morte o lesione gravi in conseguenza al traffico ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : #Piantedosi doveva rispondere a una sola domanda e non l’ha fatto: perché la Guardia Costiera, che ha mezzi inaffon… - ultimora_pol : Vincenzo #Voce, sindaco di Crotone: 'Non mi hanno invitato al Cdm di Cutro. È strano, perché Crotone ha fatto la pa… - localteamtv : CdM a Cutro, attivista: peluche lanciati contro corteo ministri rappresentano bambini morti nel naufragio… - sempregilda : RT @BMbriana: a tagadà hanno invitato la condannata per reato di peculato augusta monteruli a commentare il Cdm a cutro - FCrete : RT @localteamtv: Cutro, l'arrivo della premier Giorgia Meloni al comune della cittadina calabrese per il Consiglio dei ministri. L'ingresso… -