Cdm a Cutro | Meloni | Fermare tratta di essere umani | ripristiniamo decreto flussi LIVE

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il ripristino dei, pene più severe per gli scafisti (fino a 30 anni, nei casi più gravi) e procedure snellite per l’ingresso legale in Italia. Tutto nell'unicoche ha ricevuto il Consiglio dei ministri sull'immigrazione che si è tenuto oggi nel palazzo del Comune di. "Il governo è attento al dossier migranti" e intende "ladi", ha detto la premier Giorgiain conferenza stampa insieme ai due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, quello dell'Interno Matteo Piantedosi e il sottosegretario Alfredo Mantovano.ha sottolineato la "politica di maggiore fermezza" alla base del, ...

L'arrivo della presidente del Consiglio al Palazzo Comunale die' stato accolto dagli applausi delle persone presenti, tenute a distanza dalle forze dell'ordine, che la premier ha ricambiato ...Si tratta, quindi, di una risposta concreta ai decessi in mare, un impegno da parte del governo - che ha anche chiamato in causa l'Europa - affinché tragedie come quella dinon si ripetano più. ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, ok delal nuovo decreto migranti. Salta la norma sulla sorveglianza marittima. Manifestanti lanciano peluche contro l'auto di Meloni, Salvini e ...

Cutro, 9 mar. (askanews) - L'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Sala consiliare di Cutro per il Consiglio dei ministri convocato nel luogo del naufragio in cui sono morte oltre ...