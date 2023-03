Cdm a Cutro, Meloni: “Faremo di tutto per fermare questi criminali, voglio sconfiggere questa gente” (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgia Meloni è intervenuta in conferenza stampa al termine del Cdm a Cutro, confermando l’approvazione di un Decreto legge che andrà a modificare le pene dei reati legati alla tratta di esseri umani. Nel dettaglio, il Decreto stabilisce l’introduzione di una nuova fattispecie di reato, relativa a “morte o lesione gravi in conseguenza al traffico ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Giorgiaè intervenuta in conferenza stampa al termine del Cdm a, confermando l’approvazione di un Decreto legge che andrà a modificare le pene dei reati legati alla tratta di esseri umani. Nel dettaglio, il Decreto stabilisce l’introduzione di una nuova fattispecie di reato, relativa a “morte o lesione gravi in conseguenza al traffico ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lauraboldrini : #Piantedosi doveva rispondere a una sola domanda e non l’ha fatto: perché la Guardia Costiera, che ha mezzi inaffon… - localteamtv : Cdm a Cutro, l'arrivo delle auto di Meloni e ministri tra contestazioni e applausi. I manifestanti lanciano peluche… - ultimora_pol : Vincenzo #Voce, sindaco di Crotone: 'Non mi hanno invitato al Cdm di Cutro. È strano, perché Crotone ha fatto la pa… - ivomez : RT @Open_gol: In corso il cdm nell'aula consiliare del piccolo comune del crotonese. Tra i punti all'ordine del giorno anche un decreto leg… - Maria15112786 : RT @Ferula18: meloni indice il CDM a Cutro e non va ad omaggiare le bare. Si deduce che la scelta di Cutro ha il significato di riaffermare… -