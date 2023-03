Cavalli papà a 82 anni 'È nato Giorgio Ha il nome del nonno fucilato dai nazisti' (Di giovedì 9 marzo 2023) Frutto dell'unione con l'ex modella svedese Sandra, 45 anni più giovane. È il sesto erede dello stilista, gli altri cinque da due precedenti ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Frutto dell'unione con l'ex modella svedese Sandra, 45più giovane. È il sesto erede dello stilista, gli altri cinque da due precedenti ...

