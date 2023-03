Cavalli fa un figlio con la modella svedese | “Non mi ha mai abbandonato”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : «L’ho chiamato Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni» - mimanda_picone : Scelto il nome per il figlio di #Cavalli : si chiamerà #Ribot se maschio e #Furia se femmina... Anche perché chiama… - Marilenapas : RT @RaiNews: La seconda giovinezza per lo stylist fiorentino: 'Lo abbiamo chiamato Giorgio, in onore di mio padre fucilato dai nazisti quan… - stefanobrando : RT @Corriere: «L’ho chiamato Giorgio come mio padre, che i nazisti fucilarono nella strage di Cavriglia quando avevo 4 anni» - PianiMino : @Geopol_Inter @Corriere Stai sereno che di figli al mondo ne ho messi, ad un eta giusta che loro possono apprendere… -

La sua compagna Sandra Nilsson gli ha dato il suo sestoGiorgio . La vita di Robertoguarda le foto Leggi anche › MFW AI 2023/24: onde sexy e liquid eyes da RobertoIl ...Robertopapà per la sesta volta a 82 anni: è nato ilGiorgio, il primo con la compagna di 44 anni più giovane Paris Hilton con ilPhoenix, la prima foto dopo il parto surrogato: ...... pancino sospetto durante il weekend in Franciacorta SESTOCON SANDRA NILSSON Fotogallery - Robertopapà a 82 anni TI POTREBBE INTERESSARE

Roberto Cavalli: "A 82 anni sono di nuovo papà". È il sesto figlio per lo stylist fiorentino RaiNews

Iodonna is dedicated to delivering high-quality information to you every day, thanks to the efforts of many journalists, graphic designers, and technicians. To make our news accessible, we use targete ...La coppia ha chiamato il figlio Giorgio ''in onore al padre dello stilista fucilato dai nazisti quando era bambino''.