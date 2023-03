Cavalcavia Novara: sei indagati per il crollo (Di giovedì 9 marzo 2023) La procura di Novara ha notificato sei avvisi di garanzia per il cedimento del Cavalcavia '25 aprile' avvenuto lo scorso 9 ottobre. Il procuratore Giuseppe Ferrando, che aveva aperto un fascicolo "per ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 9 marzo 2023) La procura diha notificato sei avvisi di garanzia per il cedimento del'25 aprile' avvenuto lo scorso 9 ottobre. Il procuratore Giuseppe Ferrando, che aveva aperto un fascicolo "per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgrRai : RT @TgrRaiPiemonte: Sei indagati per il crollo del cavalcavia di Novara - TgrRaiPiemonte : Sei indagati per il crollo del cavalcavia di Novara - rep_torino : Crollo del cavalcavia di Novara, indagati due imprenditori e quattro funzionari pubblici [a cura della redazione To… - StampaNovara : Sei indagati per il crollo del cavalcavia a Novara - rico6868 : @lozirion Come se mi gettassi in mezzo al traffico del cavalcavia di Novara, chiuso da quasi un anno. -

Cavalcavia Novara: sei indagati per il crollo La procura di Novara ha notificato sei avvisi di garanzia per il cedimento del cavalcavia '25 aprile' avvenuto lo scorso 9 ottobre. Il procuratore Giuseppe Ferrando, che aveva aperto un fascicolo "per atti relativi"... Sei indagati per il crollo del cavalcavia a Novara Ci sono sei indagati per il crollo di una parte del cavalcavia XXV aprile a Novara, avvenuto lo scorso 9 ottobre . Il procuratore Giuseppe Ferrando ha inviato gli avvisi di garanzia ai titolari di due imprese edili che negli anni hanno lavorato alla ... A Novara creata una chat contro i ladri di motorini La storia che racconta il Corriere di Novara, mantenendo l'anonimato dei protagonisti, che ... quella sotto il cavalcavia via XXV Aprile. Appena sono arrivato ho visto due ragazzi che stavano cercando ... La procura diha notificato sei avvisi di garanzia per il cedimento del'25 aprile' avvenuto lo scorso 9 ottobre. Il procuratore Giuseppe Ferrando, che aveva aperto un fascicolo "per atti relativi"...Ci sono sei indagati per il crollo di una parte delXXV aprile a, avvenuto lo scorso 9 ottobre . Il procuratore Giuseppe Ferrando ha inviato gli avvisi di garanzia ai titolari di due imprese edili che negli anni hanno lavorato alla ...La storia che racconta il Corriere di, mantenendo l'anonimato dei protagonisti, che ... quella sotto ilvia XXV Aprile. Appena sono arrivato ho visto due ragazzi che stavano cercando ... Sei indagati per il crollo del cavalcavia a Novara La Stampa Cavalcavia Novara: sei indagati per il crollo (ANSA) - TORINO, 09 MAR - La procura di Novara ha notificato sei avvisi di garanzia per il cedimento del cavalcavia '25 aprile' avvenuto lo scorso 9 ottobre. Il procuratore Giuseppe Ferrando, che ... Sei indagati per il crollo del cavalcavia Avviso di garanzia ai titolari di due imprese edili che hanno lavorato alla manutenzione e a quattro dirigenti del settore lavori pubblici del comune ... (ANSA) - TORINO, 09 MAR - La procura di Novara ha notificato sei avvisi di garanzia per il cedimento del cavalcavia '25 aprile' avvenuto lo scorso 9 ottobre. Il procuratore Giuseppe Ferrando, che ...Avviso di garanzia ai titolari di due imprese edili che hanno lavorato alla manutenzione e a quattro dirigenti del settore lavori pubblici del comune ...