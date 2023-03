Caterina Vergassola | chi è la figlia di Dario Vergassola a Pechino Express 2023 | età | lavoro | foto | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 marzo 2023) Sta per iniziare una nuova edizione di, che vedrà tre coppie di concorrenti attraversare l’India, Il Borneo Malese e la Cambogia per raggiungere una tappa finale segretissima e nascosta. Riusciranno a cavarsela anche quest’anno senza cacciarsi nei guai? Tra i concorrenti, una coppia è quella composta dae sua, la conoscete? Continuate a leggere, vi raccontiamo chi è. Cosa sappiamo suè ladel noto comico e cabarettista italianoe i due sono stati scelti per partecipare ...