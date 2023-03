Catania-Cittanova, fischio d’inizio alle ore 15.00 (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Ufficio Comunicazione del Catania SSD, comunica che, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il posticipo dell’orario d’inizio della gara Catania-Cittanova, in programma domenica 12 marzo, alle ore 15.00.Catania SSD conferma la validità dei biglietti già emessi con l’indicazione dell’orario previsto in precedenza. Leggi su laprimapagina (Di giovedì 9 marzo 2023) L’Ufficio Comunicazione delSSD, comunica che, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il posticipo dell’orariodella gara, in programma domenica 12 marzo,ore 15.00.SSD conferma la validità dei biglietti già emessi con l’indicazione dell’orario previsto in precedenza.

