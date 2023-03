Castiello | “Sicurezza negli ospedali è una battaglia della Lega | bene il provvedimento Piantedosi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’incremento del 50% dei presidi di polizia presso glie il conseguente aumento del numero di agenti impiegati nelle struttureere, che passa da 228 a 411 su base giornaliera, è l’ennesimo elemento di novità, nel segno, da ascrivere all’ottimo lavoro del ministroProteggere, con misure concrete, chi tutti i giorni si ritrova in trincea,anche in luoghi oggettivamente complicati, a tutelasalute dei cittadini è un preciso dovere dello stato. Finalmente, grazie ad una una ben definita idea diche lacoltiva da tempo, questo dovere viene assolto.Inutile dire che esso stride con il lassismoSinistra,incapace in questi anni, di dare ...