Caso Juve, Matera è sicuro: «Il verdetto verrà annullato» (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Pierluigi Matera, professore e avvocato che ha scritto il Codice della Giustizia Sportiva, sul Caso Juventus Pierluigi Matera, professore e avvocato che ha scritto il Codice della Giustizia Sportiva, si è espresso a Tuttosport sul Caso Juventus. PAROLE – «Il mio parere è che sul diritto abbiano finito per prevalere la portata suggestiva e la forza evocativa della vicenda giudiziaria penale. La portata suggestiva è contenuta negli stralci di intercettazioni utilizzate. La prima riguarda lo scambio Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona, che potremmo definire l’operazione “fantasma” dato che non rientra tra le 15 contestate. Dovrà riformare e senza rinvio. Il rinvio, infatti, è previsto solo quando risultano necessari “ulteriori accertamenti di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Pierluigi, professore e avvocato che ha scritto il Codice della Giustizia Sportiva, sulntus Pierluigi, professore e avvocato che ha scritto il Codice della Giustizia Sportiva, si è espresso a Tuttosport sulntus. PAROLE – «Il mio parere è che sul diritto abbiano finito per prevalere la portata suggestiva e la forza evocativa della vicenda giudiziaria penale. La portata suggestiva è contenuta negli stralci di intercettazioni utilizzate. La prima riguarda lo scambio Pjanic-Arthur trantus e Barcellona, che potremmo definire l’operazione “fantasma” dato che non rientra tra le 15 contestate. Dovrà riformare e senza rinvio. Il rinvio, infatti, è previsto solo quando risultano necessari “ulteriori accertamenti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : E dopo componenti del Cda e del collegio sindacale parla l'ex manager juventino #Lombardo. Racconta che portava se… - Zan_bus : RT @IlarioDiGiovamb: Caso stipendi #Juve ' questa violazione è per forza realizzata tra Società e calciatori. Non mi risulta ad oggi che i… - CalcioNews24 : #Juve: l’opinione dell’avvocato #Matera - win47786617 : RT @armagio: Il 21.01 scrissi @fubolitix: 'Il caso plusvalenze #Juve riguarda tutti noi'. Esagerazione? Non dopo quanto emerso al #Tar. Qua… - pz28078984 : @_Andrea_Motta_ @musicaddicted__ @DiegoDeLucaTwit In tal caso consiglio di vedere le 'plusvalenze' Casadei ( Inter)… -