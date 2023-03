Caso Cospito, la difesa dell’anarchico presenta ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Di giovedì 9 marzo 2023) La vicenda di Alfredo Cospito si arricchisce di un nuovo capitolo: la difesa dell’anarchico ha presentato ricorso alla Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo. Sotto la lente d’ingrandimento dei legali del detenuto al 41 bis nel carcere di Opera c’è l’attentato della caserma di Fossano del 2006, che non provocò feriti. Secondo le ragioni ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023) La vicenda di Alfredosi arricchisce di un nuovo capitolo: lahatoCedu, ladei. Sotto la lente d’ingrandimento dei legali del detenuto al 41 bis nel carcere di Opera c’è l’attentato della caserma di Fossano del 2006, che non provocò feriti. Secondo le ragioni ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bobogiac : Domattina alle ore 10:30 su @radioleopoldait trasmetteremo uno speciale giustizia dedicato al 41 bis, una misura ch… - OssRepressione : Il caso #cospito ha riaperto il dibattito sul fine pena mai. Una misura pensata per i capimafia ma che spesso fini… - infoitinterno : Caso Cospito: difesa a Cedu, vicenda Fossano non è strage politica - palmieromichel5 : RT @andreasso1951: Quante parole si stanno spendendo sul caso Cospito, mi domando come mai la guerra al 41bis non è iniziata quando la legg… - MarioObarc : RT @andreasso1951: Quante parole si stanno spendendo sul caso Cospito, mi domando come mai la guerra al 41bis non è iniziata quando la legg… -