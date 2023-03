(Di giovedì 9 marzo 2023) Era il suo orgoglio, il suo gran bel successo. Lucaper suo padre Salvatore era il sole. La dimostrazione (vivente) del fatto che si può, volendo si può. Si può emigrare da Taranto per Milano, si può lavorare con tenacia e far fatica, si può insegnare ai tuoi ragazzi il valore dello studio. Si può vederli crescere, affermarsi, diventare diplomatici e poi ambasciatori. Si può poi vederli sposare una donna magnifica, con cui avere tre bimbe. E chissà cos’altro si sarebbe potuto fare, se solo Lucanon fosse stato ammazzato da una sventagliata di kalashnikov sparata da un gruppo di briganti, in Congo. Luca, il diplomatico italiano ucciso nell’attentato a Goma assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e al loro autista (Ansa)Era il 22 febbraio del 2021, lui non aveva ancora compiuto 44 anni. Vita, e sogni, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luce_news : Caso Attanasio, chi chiede verità merita risposte - pierofachin : Caso Attanasio, chi chiede verità merita risposte - Luce - infoitinterno : Caso Attanasio, chiesta pena di morte per i 6 accusati -

...a Kinshasa a carico della banda di rapinatori accusati di aver ucciso l'ambasciatore Luca... Nel primosi tratta di un per ora non meglio precisabile "apprezzamento equitativo", quindi a ...Ildell'anarchico Alfredo Cospito approda alla Corte Costituzionale. La Consulta ha fissato ...processati da un tribunale militare accusati dell'omicidio dell'ambasciatore italiano Luca, ...Omicidio, in Congo la pena di morte non viene applicata da 20 anni ed è sistematicamente commutata nell'ergastolo Svolta nel, il diplomatico italiano ucciso in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo nel febbraio del 2021 nell'Est del Paese: il procuratore militare ...

Caso Attanasio, chi chiede verità merita risposte - Luce Luce

Pena di morte. La richiesta della più dura (e terribile) sentenza è risuonata per sei volte sotto il tendone alle porte di Kinshasa, capitale della Repubblica del Congo, dove si sta tenendo il process ...La pubblica accusa di un tribunale militare ha chiesto la pena di morte per i cinque imputati alla sbarra e per il loro capo, latitante ...