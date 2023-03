Case, terreni e auto di lusso tra Roma, Pomezia e Porto Cervo: confiscati beni per 60 milioni a un noto imprenditore (VIDEO) (Di giovedì 9 marzo 2023) Ingente il sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza a carico di un noto imprenditore Romano, Fabrizio A., attivo nel settore delle costruzioni e coinvolto anche in altre vicende de giudiziarie. confiscati all’uomo 60 milioni di euro e circa 500 tra appartamenti, fabbricati commerciali e terreni siti a Pomezia, Roma, Rieti, Olbia e Porto Cervo. Per quel che riguarda gli immobili, oggetto di sequestro anche il complesso di appartamenti – circa un centinaio – di “Borgo del Poggio”. Confiscato anche un parcheggio multipiano di circa 200 posti auto coperti in zona Parioli. Ma non finisce qui. Sequestrati dalle Fiamme Gialle anche decine di vetture di lusso come Ferrari, Porsche e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023) Ingente il sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza a carico di unno, Fabrizio A., attivo nel settore delle costruzioni e coinvolto anche in altre vicende de giudiziarie.all’uomo 60di euro e circa 500 tra appartamenti, fabbricati commerciali esiti a, Rieti, Olbia e. Per quel che riguarda gli immobili, oggetto di sequestro anche il complesso di appartamenti – circa un centinaio – di “Borgo del Poggio”. Confiscato anche un parcheggio multipiano di circa 200 posticoperti in zona Parioli. Ma non finisce qui. Sequestrati dalle Fiamme Gialle anche decine di vetture dicome Ferrari, Porsche e ...

