Carolina Crescentini è l’ambasciatrice di unicità di Filorga (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli occhi raccontano tutto di noi, quello che siamo stati, quello che siamo, quello che diventeremo. Un’area del viso con una storia da raccontare, spesso attraverso rughe del contorno occhi e qualche linea d’espressione. Segni che Filorga ha deciso di celebrare assieme a Carolina Crescentini, ambasciatrice dell’unicità e della potenza di ogni sguardo. Donna libera e coraggiosa, attrice italiana amatissima e vincitrice di riconoscimenti importanti tra cui un Nastro D’Argento, Carolina Crescentini presta il suo volto per omaggiare il passare del tempo in ottica Positive Ageing, come comandano le tendenze skincare 2023. Per portare alla luce l’intreccio unico di linee che le incorniciano gli occhi, infatti, è stata usato il Gintsugi. Antica tecnica giapponese usata per il restauro della ... Leggi su amica (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli occhi raccontano tutto di noi, quello che siamo stati, quello che siamo, quello che diventeremo. Un’area del viso con una storia da raccontare, spesso attraverso rughe del contorno occhi e qualche linea d’espressione. Segni cheha deciso di celebrare assieme a, ambasciatrice dell’e della potenza di ogni sguardo. Donna libera e coraggiosa, attrice italiana amatissima e vincitrice di riconoscimenti importanti tra cui un Nastro D’Argento,presta il suo volto per omaggiare il passare del tempo in ottica Positive Ageing, come comandano le tendenze skincare 2023. Per portare alla luce l’intreccio unico di linee che le incorniciano gli occhi, infatti, è stata usato il Gintsugi. Antica tecnica giapponese usata per il restauro della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : - Che belva si sente? - Beh una cagna, per forza di cose CAROLINA CRESCENTINI SEI UNA DI NOI - davidemaggio : Capita che gli sceneggiatori dicano: ‘che famo? Famoli scopà’. È successo anche nella seconda stagione di Mare Fuor… - _ThanksHermione : Ma Carolina Crescentini che mette un video per dire addio a Paola esattamente come si permette? Io non ho autorizza… - SMSNEWSOFFICIAL : Elio, Lino Guanciale, Carolina Crescentini, Ramin Bahrami, Piera Detassis e Carlo Verdone ospiti a “Splendida Corni… - inlovewithjodie : RT @luciambrosioo: “la vita a volte ci sbatte al muro,ma voi siete giovani,alla vostra età è vietato perdere la speranza..prendete in mano… -