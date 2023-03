Carmen | Paul Mescal e Melissa Barrera nel trailer del film diretto da Benjamin Millepied

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xtravaganza95 : RT @rebellevague: Ecco il trailer ufficiale di Carmen, il film di Benjamin Millepied con protagonisti Melissa Barrera e Paul Mescal. https:… - drypetis : RT @rebellevague: Ecco il trailer ufficiale di Carmen, il film di Benjamin Millepied con protagonisti Melissa Barrera e Paul Mescal. https:… - rebellevague : Ecco il trailer ufficiale di Carmen, il film di Benjamin Millepied con protagonisti Melissa Barrera e Paul Mescal. -

Carmen: Paul Mescal e Melissa Barrera nel trailer del film diretto da ... Movieplayer

"These feet know how to dance. They're butterflies." Sony Pictures Classics has debuted the main trailer for Carmen, which first premiered at the 2022 Toronto Film Festival last year. We featured a ...Aftersun” role is this opera-inspired film set against the backdrop of the modern American immigration system.