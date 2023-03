Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Foggia, donna uccisa a coltellate dal marito a Carlantino - MediasetTgcom24 : Carlantino (Foggia), uccide a coltellate la moglie: poi tenta il suicidio #foggia #omicidio - FabioDantuono1 : A Carlantino provincia di Foggia, un altro femminicidio. Assurdo - occhio_notizie : Dramma a Carlantino, provincia di Foggia, dove un uomo ha ucciso a coltellate la moglie e poi ha tentato il suicidi… - NoiNotizie : Carlantino (#Foggia), femminicidio: uccisa dal marito che poi ha tentato il suicidio -

Una donna di 45 anni è stata uccisa a coltellate a, in provincia di, dal marito 54enne che ha poi tentato di suicidarsi. A quanto si apprende, l'omicidio si è consumato tra le mura domestiche in un'abitazione in via Cesare Battisti. ...Un uomo di 54 anni questo pomeriggio ha ucciso la moglie di 45 anni nell'abitazione della coppia a, in provincia di, e poi ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma ma senza riuscirci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'uomo è ora ricoverato in ospedale in stato .... Una donna di 45 anni è stata uccisa a coltellate a, in provincia di, dal marito 54enne che ha poi tentato di suicidarsi. La coppia è molto nota nella piccola comunità del paesino foggiano perché gestisce un bar. A quanto si apprende, ...

Marito uccide moglie e tenta il suicidio: la tragedia a Carlantino, vittima 45enne lascia quattro figli FoggiaToday

Si chiamava Petronilla De Santis ed aveva 45 anni la donna uccisa dal marito Antonio Carozza di 54 anni che l’ha colpita diverse colte con coltellate all’addome. Il fatto è avvenuto nell’abitazione de ...Ha ucciso la moglie, una donna di 45 anni, e ha tentato il suicidio. È accaduto a Carlantino, meno di mille abitanti, piccolo centro della provincia di Foggia, sui Monti Dauni. La donna, Pietronilla… ...