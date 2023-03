Carburanti, oggi rialzi per prezzi di benzina e diesel (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Si fanno sentire oggi sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa i rialzi dei prezzi consigliati dei giorni scorsi. La benzina in ‘fai da te’ torna sopra quota 1,86 euro/litro, il gasolio verso 1,82 euro/litro. In lieve calo le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,862 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,865, pompe bianche 1,855), diesel a 1,819 euro/litro (+2, compagnie 1,823, pompe bianche 1,810). benzina servito a 2,001 euro/litro (+3, ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – Si fanno sentiresulle medie nazionali deipraticati alla pompa ideiconsigliati dei giorni scorsi. Lain ‘fai da te’ torna sopra quota 1,86 euro/litro, il gasolio verso 1,82 euro/litro. In lieve calo le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:self service a 1,862 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,865, pompe bianche 1,855),a 1,819 euro/litro (+2, compagnie 1,823, pompe bianche 1,810).servito a 2,001 euro/litro (+3, ...

