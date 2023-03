(Di giovedì 9 marzo 2023) Idel NAS di, nell’ambito disullasvolti durante la scorsa settimana, hanno riscontrato diverse irregolarità che hanno comportato sanzioni amministrative nei confronti di tre attivitàprovincia per un importo complessivo di oltre 9.000 euro e diffide per altre tre imprese locali. Nel fulcro degli accertamenti troviamo una macelleria – braceria, un bar, un supermercato e tre imprese alimentari. Nel primo caso ihanno accertato la presenza di due locali di somministrazione di alimenti non autorizzati, per cui è stata disposta la cessazione dell’attività di somministrazione e al titolaremacelleria – braceria è stata contestata una violazione amministrativa di 3.000 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavocemaruggio : I carabinieri del NAS di Taranto, nell’ambito di controlli sulla sicurezza alimentare svolti durantela scorsa setti… - manduriaoggi : #Cronaca - #Carabinieri NAS Taranto: raffica di controlli nel comparto della sicurezza alimentare nell'intera provi… - Puglia_in : #CRONACA - #Nas in azione nel tarantino, scoperte diverse irregolarità alimentari - messina_oggi : Blitz dei Carabinieri della Stazione di Roccalumera con il supporto specialistico dei militari del NAS di Catania, … - Infomessina : Nizza di Sicilia, i Nas chiudono negozio di generi alimentari per gravi carenze igienico sanitarie… -

... open day nei reparti di Nefrologia Attualità [ 09/03/2023 ] Passaporti: open day in Questura a Lecce e nei commissariati della provincia Attualità [ 09/03/2023 ]Taranto: raffica di ...... open day nei reparti di Nefrologia Attualità [ 09/03/2023 ] Passaporti: open day in Questura a Lecce e nei commissariati della provincia Attualità [ 09/03/2023 ]Taranto: raffica di ...... open day nei reparti di Nefrologia Attualità [ 09/03/2023 ] Passaporti: open day in Questura a Lecce e nei commissariati della provincia Attualità [ 09/03/2023 ]Taranto: raffica di ...

Schillaci, da Carabinieri Nas 125mila controlli nel biennio 2021 ... Sanità24

C ontro le frodi alimentari, dal Comando dei Carabinieri del Nas «sono stati eseguiti oltre 125mila controlli nel biennio 2021-2022 che hanno determinato l'accertamento di irregolarità in 28mila strut ...Nel biennio 2021-2022 accertate irregolarità in 28mila strutture e l'esecuzione di 343 misure cautelari nei confronti di persone responsabili di reati gravi e la segnalazione di ulteriori 31.600 viola ...