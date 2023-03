Cara Delevingne rompe il silenzio sulla sua tossicodipendenza e il periodo in rehab (Di giovedì 9 marzo 2023) Cara Delevingne ha raccontato dei suoi problemi con la droga, rivelando di essere stata in rehab per disintossicarsi e di essere ‘pulita’ da quattro mesi. Cara Delevingne, racconta la sua esperienza con la droga e il periodo in rehab: “Non mi drogo da quattro mesi” Il 2022 è stato un anno complicato per Cara Delevingne. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023)ha raccontato dei suoi problemi con la droga, rivelando di essere stata inper disintossicarsi e di essere ‘pulita’ da quattro mesi., racconta la sua esperienza con la droga e ilin: “Non mi drogo da quattro mesi” Il 2022 è stato un anno complicato per. ... TAG24.

Intervista di Cara Delevingne per Vogue Io credo che tanta gente debba chiederle scusa ! L'intervista di Cara Delevingne per Vogue mi ha stretto lo stomaco. Grazie per averci raccontato a cuore aperto la… Cara Delevingne x Vogue US (April 2023) by Annie Leibovitz