Cara Delevingne | la rinascita dopo il baratro | “sono sobria da 4 mesi”

(Di giovedì 9 marzo 2023), supermodella e attrice amatissima a livello internazionale, ha passato deidavvero molto difficili ma adesso il peggio sembra passato. La trentenne inglese aveva fatto preoccupare molto i suoi fan quando, a settembre scorso, era stata immortalata da video e scatti di paparazzi e passanti mentre vagava a piedi nudi e in evidente stato confusionale all’aeroporto di Van Nuys di Los Angeles. Solo oggi, a quasi seidall’accaduto, laha deciso di parlare del durissimo momento che ha attraversato e dal quale sembra essere finalmente uscita. La confessione di: “stata in riabilitazione” A settembre scorso i video e gli scatti diavevano messo in allerta ...

... nella quale appariva scalza e in evidente stato confusionale nei pressi dell'aeroporto Van Nuys di Los Angeles, la supermodellaha parlato di sé e della sua riabilitazione , grazie ...torna a parlare. E lo fa dopo un lungo periodo di riabilitazione. La modella si racconta in un'intervista rilasciata a Vogue America. Le sue parole hanno aperto una breccia nei social, ...Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.itconfessa: 'Sono stata in rehab... non mi drogo da 4 mesi'. E' la prima volta che la modella e attrice britannica parla del periodo difficile trascorso, ...

Cara Delevingne: "Sono stata in rehab, non mi drogo da 4 mesi..." TGCOM

Le rivelazioni di Cara Delevingne: "Sono andata in rehab. Il trattamento è la cosa migliore. La tua vita può cambiare, se ti concedi un'opportunità" ...