Capitanio (AgCom): «Chi usa il pezzotto compie un reato» (Di giovedì 9 marzo 2023) «Cosa rischia chi usa il pezzotto? Le multe sono basse, in prima battuta. Ma hanno comunque natura penale: il Signor Rossi compie un reato, come se rubasse in un supermercato. Pagare un abbonamento illegale aiuta le mafie. Ci toglie 1,7 miliardi l’anno di Pil e 10 mila posti di lavoro. Infine, danneggia il club per cui L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 9 marzo 2023) «Cosa rischia chi usa il? Le multe sono basse, in prima battuta. Ma hanno comunque natura penale: il Signor Rossiun, come se rubasse in un supermercato. Pagare un abbonamento illegale aiuta le mafie. Ci toglie 1,7 miliardi l’anno di Pil e 10 mila posti di lavoro. Infine, danneggia il club per cui L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Media #Notizie Capitanio (AgCom): «Chi usa il pezzotto compie un reato»: «Cosa rischia chi usa il pezzotto? Le mul… - CalcioFinanza : Capitanio, commissario dell’AgCom: «Chi usa il pezzotto compie un reato, è come rubare e aiuta le mafie. Presto una… - SportRepubblica : Capitanio (AgCom): “Il calcio dei pirati oscurato in 30 minuti” [aggiornamento delle 23:07] - NewsletterLeggo : Capitanio (Agcom): “Perché la regolazione è strategica per rilanciare l’industria telco”*Telco, una “strategia beyo… - akamasensei : Capitanio (Agcom): “Perché la regolazione è strategica per rilanciare l’industria telco” -