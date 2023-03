Can Yaman torna in Italia: al via un progetto benefico per i giovani (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli ultimi mesi, per Can Yaman, sono stati davvero intensi. L’attore ha trascorso un lungo periodo in Ungheria per terminare le riprese de El Turco. Con grande gioia dei fan, però, tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato di essere appena tornato in Italia. L’obiettivo è quello di dare vita a un progetto benefico chiamato Break The Wall Tour che, in parte, servirà anche ad aiutare la popolazione turca, duramente colpita dal terremoto del 6 Febbraio 2023. Can Yaman di nuovo a Roma: tutto pronto per la sua iniziativa benefica Can Yaman è amatissimo dal grande pubblico. È un attore sempre in movimento che, per svolgere il suo lavoro, è disposto anche a spostarsi in diverse parti del mondo. Per esempio, ha trascorso gli ultimi sette mesi in Ungheria per dedicarsi a ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 9 marzo 2023) Gli ultimi mesi, per Can, sono stati davvero intensi. L’attore ha trascorso un lungo periodo in Ungheria per terminare le riprese de El Turco. Con grande gioia dei fan, però, tramite il suo profilo Instagram, ha rivelato di essere appenato in. L’obiettivo è quello di dare vita a unchiamato Break The Wall Tour che, in parte, servirà anche ad aiutare la popolazione turca, duramente colpita dal terremoto del 6 Febbraio 2023. Candi nuovo a Roma: tutto pronto per la sua iniziativa benefica Canè amatissimo dal grande pubblico. È un attore sempre in movimento che, per svolgere il suo lavoro, è disposto anche a spostarsi in diverse parti del mondo. Per esempio, ha trascorso gli ultimi sette mesi in Ungheria per dedicarsi a ...

