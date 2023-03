Campidoglio – Ancora assemblea bloccata | manca il numero legale

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 9 marzo 2023) Lega, Udc- Fi, Fdi: “La maggioranza non ha i numeri per governare” – “Anche oggi un’altra sceneggiata del nulla, incapitolinaile la riunione è saltatauna volta. La maggioranza non ha più i numeri per governare, il lavoro è paralizzato, la produzione è a zero, le delibere non si votano e l’intera città è ferma. Questa situazione è insostenibile, il centrosinistra dopo l’elezione del nuovo segretario èpiù spaccato di prima, la maggioranza inè ormai allo sbando. “Questa situazione gravissima e di totale disprezzo per Roma e i romani non può essere ulteriormente tollerata”. Lo dichiarano in una nota i capigruppo capitolini di Centrodestra, Fabrizio Santori (Lega), Marco Di Stefano (Udc- Fi) e Giovanni Quarzo ...