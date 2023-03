Campagnoli Gsk | Lavoriamo per pazienti con anemia da insufficienza renale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. (Adnkronos Salute) - "Dopo il recente riconoscimento del valore di belimumab nella nefrite lupica, non ci siamo fermati e stiamo studiando nuove soluzioni per chi soffre didacronica. Con questa logica Gsk entra in nefrologia,per trasferire le evidenze scientifiche all'avanguardia in prospettive terapeutiche per i bisogni non soddisfatti dei”. Così Elisabetta, Specialty medical head Gsk Italia, in occasione della Giornata mondiale del rene che si celebra oggi, 9 marzo. “La malattia dacronica impatta pesantemente sul benessere di circa 700 milioni dinel mondo, circa 4 milioni solo in Italia - aggiunge-. ...