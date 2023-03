Campagnoli (Gsk): “Lavoriamo per pazienti con anemia da insufficienza renale” (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Dopo il recente riconoscimento del valore di belimumab nella nefrite lupica, non ci siamo fermati e stiamo studiando nuove soluzioni per chi soffre di anemia da insufficienza renale cronica. Con questa logica Gsk entra in nefrologia, Lavoriamo per trasferire le evidenze scientifiche all’avanguardia in prospettive terapeutiche per i bisogni non soddisfatti dei pazienti”. Così Elisabetta Campagnoli, Specialty medical head Gsk Italia, in occasione della Giornata mondiale del rene che si celebra oggi, 9 marzo. “La malattia da insufficienza renale cronica impatta pesantemente sul benessere di circa 700 milioni di pazienti nel mondo, circa 4 milioni solo in Italia – aggiunge Campagnoli -. Ben 100 milioni di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Dopo il recente riconoscimento del valore di belimumab nella nefrite lupica, non ci siamo fermati e stiamo studiando nuove soluzioni per chi soffre didacronica. Con questa logica Gsk entra in nefrologia,per trasferire le evidenze scientifiche all’avanguardia in prospettive terapeutiche per i bisogni non soddisfatti dei”. Così Elisabetta, Specialty medical head Gsk Italia, in occasione della Giornata mondiale del rene che si celebra oggi, 9 marzo. “La malattia dacronica impatta pesantemente sul benessere di circa 700 milioni dinel mondo, circa 4 milioni solo in Italia – aggiunge-. Ben 100 milioni di ...

