Campagnoli Gsk | Lavoriamo per pazienti con anemia da insufficienza renale

(Di giovedì 9 marzo 2023) Roma, 9 mar. - "Dopo il recente riconoscimento del valore di belimumab nella nefrite lupica, non ci siamo fermati e stiamo studiando nuove soluzioni per chi soffre dida...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BasicLifeSupp : Giornata mondiale del rene. Campagnoli (Gsk): “Lavoriamo per pazienti con anemia da insufficienza” -

Così Elisabetta, Specialty medical headItalia, in occasione della Giornata mondiale del rene che si celebra oggi, 9 marzo. "La malattia da insufficienza renale cronica impatta ...Così Elisabetta, Specialty medical headItalia, in occasione della Giornata mondiale del rene che si celebra oggi, 9 marzo. La malattia da insufficienza renale cronica colpisce circa ...... o podast, per mettere insieme gli elementi, come un puzzle - illustra Elisabetta, Specialty Medical Head,Italia - A volte il paziente si abitua, non fa più caso al sintomo che si ...

Giornata mondiale del rene. Campagnoli (Gsk): “Lavoriamo per ... Quotidiano Sanità

“Dopo il recente riconoscimento del valore di belimumab nella nefrite lupica, non ci siamo fermati e stiamo studiando nuove soluzioni per chi soffre di anemia da insufficienza renale cronica. Con ques ...